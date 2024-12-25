Украина запретила на год экспорт газа, золота и соли

Кабинет министров Украины утвердил перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотированию на 2025 год.

Кабинет министров Украины утвердил перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотированию на 2025 год.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее постановление опубликовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, на 2025 год установлены "нулевые квоты на экспорт соли, энергетического угля, природного газа, топливной древесины, серебра, золота, отходов или лома драгоценных металлов".

В то же время правительство установило квоты на 1 млн 300 тыс. тонн на коксующиеся угли (марки "К") и 400 тыс. тонн на жидкое топливо (мазут).

Кабмин, кроме того, ввел лицензирование пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника, сахара, мяса птицы и ряд другой продукции аграрного сектора.

По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, ежегодное лицензирование и квотирование вводятся для предотвращения возможного дефицита важных товаров на внутреннем рынке страны.