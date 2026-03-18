Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Украина, Япония и ЮНИДО готовят совместные проекты более чем на €100 млн

    Другие страны
    • 18 марта, 2026
    • 18:33
    Украина, Япония и ЮНИДО готовят совместные проекты более чем на €100 млн

    Украина, Япония и Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) договорились о подготовке новых совместных инициатив с потенциальным объемом финансирования на сумму свыше 100 млн евро.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

    Согласно информации, решение было принято по итогам 1-го заседания Трехстороннего диалога по вопросам промышленной политики (TIPD), проходившего 16–17 марта в Вене.

    Также одним из ключевых направлений станет проект ориентировочной стоимостью около 93 млн евро. Он предусматривает предоставление грантовой поддержки предприятиям, а также развитие "зеленых" технологий. Кроме того, стороны рассматривают инициативы по формированию индустриальных кластеров и расширению технологического партнерства.

    "Новые проекты дополнят уже действующую флагманскую программу по трансферу технологий с общим бюджетом 188 млн долларов США. В отличие от нее, новые инициативы предполагают финансирование, тогда как действующий проект сосредоточен на запуске производств и интеграции украинских компаний в глобальные цепочки добавленной стоимости",- говорится в заявлении.

    Также отмечается, что в ходе диалога участники также обсудили внедрение искусственного интеллекта в промышленность, повышение энергоэффективности и поддержку малого и среднего бизнеса за счет доступа к японским технологиям. Уже сформирован каталог из 47 технологических решений, которые могут быть реализованы через создание совместных предприятий с японскими компаниями.

    Следующие раунды Трехстороннего диалога для оценки реализации договоренностей запланированы на лето и конец 2026 года.

    ЮНИДО Украина Япония Минэкономики Украины
    Последние новости

    18:51

    Хикмет Гаджиев обсудил с советником Макрона двусторонние отношения

    Внешняя политика
    18:45

    Боевые действия между Пакистаном и Афганистаном приостанавливаются на пять дней

    Другие страны
    18:36

    ЕС и Исландия подписали соглашение об оборонном партнерстве

    Другие страны
    18:33

    Украина, Япония и ЮНИДО готовят совместные проекты более чем на €100 млн

    Другие страны
    18:31

    Денежные переводы физлиц из Азербайджана в Италию выросли почти на 30%

    Финансы
    18:31
    Фото

    Пярвиз Шахбазов обсудил с PowerChina развитие проектов возобновляемой энергетики

    Энергетика
    18:22

    Пезешкиан: Убийство Хатиба, Лариджани и Насирзаде повергло нас в глубокий траур - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:04

    В США не исключают изъятие ядерных материалов Ирана

    Другие страны
    17:55

    Азербайджан за 2 месяца произвел почти 43 тыс. тонн карбамида

    Энергетика
    Лента новостей