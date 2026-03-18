Украина, Япония и ЮНИДО готовят совместные проекты более чем на €100 млн

Украина, Япония и Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) договорились о подготовке новых совместных инициатив с потенциальным объемом финансирования на сумму свыше 100 млн евро.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Согласно информации, решение было принято по итогам 1-го заседания Трехстороннего диалога по вопросам промышленной политики (TIPD), проходившего 16–17 марта в Вене.

Также одним из ключевых направлений станет проект ориентировочной стоимостью около 93 млн евро. Он предусматривает предоставление грантовой поддержки предприятиям, а также развитие "зеленых" технологий. Кроме того, стороны рассматривают инициативы по формированию индустриальных кластеров и расширению технологического партнерства.

"Новые проекты дополнят уже действующую флагманскую программу по трансферу технологий с общим бюджетом 188 млн долларов США. В отличие от нее, новые инициативы предполагают финансирование, тогда как действующий проект сосредоточен на запуске производств и интеграции украинских компаний в глобальные цепочки добавленной стоимости",- говорится в заявлении.

Также отмечается, что в ходе диалога участники также обсудили внедрение искусственного интеллекта в промышленность, повышение энергоэффективности и поддержку малого и среднего бизнеса за счет доступа к японским технологиям. Уже сформирован каталог из 47 технологических решений, которые могут быть реализованы через создание совместных предприятий с японскими компаниями.

Следующие раунды Трехстороннего диалога для оценки реализации договоренностей запланированы на лето и конец 2026 года.