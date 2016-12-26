Украина вызвала посла Израиля из-за голосования в ООН

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Посол Израиля в Украине Эли Белоцерковский был вызван для консультаций правительством в Киеве.

Как передает Report, об этом ссобшил MIG News.

По данным, этот шаг был предпринят после того, как Иерусалим отменил поездку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в знак протеста против голосования восточно-европейской страны в пользу резолюции Совета Безопасности ООН, который призвал Израиль прекратить строительство поселений.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение об отмене визита премьер-министра Украины и министра иностранных дел Сенегала в Израиль. Решение стало ответом на позицию двух государств, проголосовавших за принятие резолюции СБ ООН, осуждающей израильское строительство в поселениях на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.