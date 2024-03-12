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Украина вышла из трех соглашений в рамках СНГ

Украина вышла из трех соглашений в рамках СНГ Украина вышла из трех соглашений, направленных на координацию усилий по борьбе с организованной преступностью в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).
Другие страны
12 марта 2024 г. 21:03
Украина вышла из трех соглашений в рамках СНГ

Украина вышла из трех соглашений, направленных на координацию усилий по борьбе с организованной преступностью в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Осуществлен выход Украины из решений Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, а именно из решения "О Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и другими опасными видами преступлений", совершенного 24.09.1993 в Москве, решения "О положении о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и другими опасными видами преступлений", совершенного 25.11.2005 в Москве, и решения "О внесении изменений и дополнений в положение о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и другими опасными видами преступлений", совершенного 18.10.2011 в Санкт-Петербурге", - написал он в Telegram-канале.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.

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