Украина вышла из трех соглашений в рамках СНГ

Украина вышла из трех соглашений, направленных на координацию усилий по борьбе с организованной преступностью в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

Украина вышла из трех соглашений, направленных на координацию усилий по борьбе с организованной преступностью в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Осуществлен выход Украины из решений Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, а именно из решения "О Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и другими опасными видами преступлений", совершенного 24.09.1993 в Москве, решения "О положении о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и другими опасными видами преступлений", совершенного 25.11.2005 в Москве, и решения "О внесении изменений и дополнений в положение о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и другими опасными видами преступлений", совершенного 18.10.2011 в Санкт-Петербурге", - написал он в Telegram-канале.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.