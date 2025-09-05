Украина впервые вернула из-за границы украденные коррупционерами деньги

Украина впервые в истории смогла вернуть из-за границы деньги, которые были украдены в результате коррупционной схемы.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

Согласно информации, в госбюджет страны поступят 3,377 миллиона евро от французской компании, которая фигурировала в деле о злоупотреблениях на государственном предприятии "Полиграфкомбинат "Украина".

"Это первая в истории антикоррупционных органов компенсация, которую оплатит иностранный субъект. Соглашение с компанией заключила Национальная финансовая прокуратура Франции 8 июля, а 3 сентября ее утвердил суд в Париже", - говорится в сообщении.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) уточнили, что средства уже заблокированы на специальном счете, трансфер состоится в ближайшее время.

Расследование НАБУ и САП установило, что полиграфкомбинат закупал у французской компании материалы по завышенным ценам через эстонскую "компанию-прокладку", а бывший директор государственного предприятия получил за это неправомерную выгоду в виде авторских прав на дизайны защитных элементов документов.

Расходные материалы для оборудования, содержащие защитные элементы, полиграфкомбинату "Украина" поставляла французская компания Surys.