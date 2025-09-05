Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Украина впервые вернула из-за границы украденные коррупционерами деньги

    Украина впервые в истории смогла вернуть из-за границы деньги, которые были украдены в результате коррупционной схемы.

    Как передает Report, об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

    Согласно информации, в госбюджет страны поступят 3,377 миллиона евро от французской компании, которая фигурировала в деле о злоупотреблениях на государственном предприятии "Полиграфкомбинат "Украина".

    "Это первая в истории антикоррупционных органов компенсация, которую оплатит иностранный субъект. Соглашение с компанией заключила Национальная финансовая прокуратура Франции 8 июля, а 3 сентября ее утвердил суд в Париже", - говорится в сообщении.

    В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) уточнили, что средства уже заблокированы на специальном счете, трансфер состоится в ближайшее время.

    Расследование НАБУ и САП установило, что полиграфкомбинат закупал у французской компании материалы по завышенным ценам через эстонскую "компанию-прокладку", а бывший директор государственного предприятия получил за это неправомерную выгоду в виде авторских прав на дизайны защитных элементов документов.

    Расходные материалы для оборудования, содержащие защитные элементы, полиграфкомбинату "Украина" поставляла французская компания Surys.

    Ukrayna tarixdə ilk dəfə korrupsionerlərin ölkədən çıxardığı pulları geri qaytarıb

    Лента новостей