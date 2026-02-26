Украина впервые получит СПГ через терминал в Клайпеде

Украина впервые получит партию сжиженного природного газа (СПГ) через терминал в литовском Клайпеде.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила группа "Нафтогаз".

"Совместно с Ignitis Group мы обеспечили поставку 90 млн кубометров газа. Она продлится в течение февраля-марта 2026 года. Доставку газа в Украину "Нафтогаз" обеспечит самостоятельно", – отмечено в сообщении.

Как отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, открытие коридора через Клайпеду является еще одним шагом в диверсификации маршрутов поставки газа для Украины.

"Мы последовательно расширяем сотрудничество с европейскими партнерами, чтобы обеспечить надежные и гибкие поставки ресурса в условиях войны и системных атак РФ на энергетическую инфраструктуру", – сказал он.

В то же время, по словам министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчюнаса, LNG-терминал в Клайпеде является одним из самых активно используемых в Европе и через него можно способствовать надежным поставкам газа и укреплять энергетическую безопасность партнеров в Украине.

Как отметили в "Нафтогазе", поставка через терминал в Клайпеде дополняет уже существующие маршруты импорта СПГ и усиливает устойчивость газоснабжения Украины, уменьшая зависимость от отдельных направлений и повышая гибкость системы.