Украина возьмет пятилетний кредит у Турции на 50 млн. долларов

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Кабинет министров Украины на заседании в четверг одобрил подписание кредитного договора с Турцией о предоставлении в 2016 году займа в размере 50 млн. долларов со сроком погашения пять лет. Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на министра финансов Украины Наталью Яресько.

"Проектом постановления предлагается министру финансов осуществить внешние заимствования путем привлечения займа на сумму не более 50 млн. долларов со сроком погашения не позднее чем через 5 лет со ставкой не выше 2,5% годовых. Заем будет привлечен путем составления кредитного договора между правительствами Украины и Турции", — сообщила она.

Яресько подчеркнула, что это один из шагов поддержки правительства Украины от стран "большой двадцатки".

Ранее сообщалось, что МВФ не прерывал переговоры с Украиной по очередному траншу помощи.