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Украина увеличила в 10 раз производство дронов

Украина увеличила в 10 раз производство дронов Украина в 10 раз увеличила производство беспилотников в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, приоритет сместился на эффективность и новые технологии.
Другие страны
17 октября 2024 г. 23:36
Украина увеличила в 10 раз производство дронов

Украина в 10 раз увеличила производство беспилотников в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, приоритет сместился на эффективность и новые технологии.

Как передает Report, об этом сообщает Министерства цифровой трансформации Украины в Тelegram-канале.

"В 10+ раз увеличились производственные мощности украинской дроновой индустрии в 2024 году по сравнению с 2023 годом", - говорится в сообщении.

Производственные мощности, по данным Минцифры, выросли с 300 тыс. единиц дронов на 2023 год до 4 млн в 2024 году.

В ведомстве отметили, что после налаживания массового производства приоритет сместился на эффективность и новые технологии. Также эксперты ожидают, что в последующие годы конкуренция приведет к консолидации изготовителей.

"Заметен прогресс в создании воздушных, морских и наземных дронов и разработке систем радиоэлектронной борьбы. Среди ключевых тенденций - использование компьютерного зрения, "роевых" технологий, инноваций в навигации и связи", - добавили в ведомстве.

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