Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Украина согласилась ограничить численность армии до 800 тыс. военнослужащих

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 20:52
    Украина согласилась ограничить численность армии до 800 тыс. военнослужащих

    Украина приняла решение о сокращении численности своих вооруженных сил до 800 тыс. человек.

    Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

    По информации издания, Киев также планирует обсудить наиболее чувствительные вопросы о территориальных границах и гарантиях безопасности на предстоящей встрече украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

    Ранее CBS News сообщало со ссылкой на источник, что Украина согласилась с предложенным США мирным планом, однако по некоторым незначительным деталям требуется дополнительная проработка перед окончательным утверждением соглашения.

    Украина мирный план военнослужащие
    Ukrayna hərbu qulluqçuların sayını 800 min nəfərə endirməyə razılıq verib

    Последние новости

    21:40

    Трамп: Договоренности по урегулированию между РФ и Украиной очень близки

    Другие страны
    21:36
    Фото

    В тяжелом ДТП в Огузе погиб один, пострадали два человека

    Происшествия
    21:23

    В США заявили об успешном проведении консультаций с РФ по мирному плану

    Другие страны
    21:15
    Фото

    Сменился председатель судейского комитета АФФА

    Футбол
    21:13
    Фото

    Байрамов и кардинал Паролин обсудили постконфликтные процессы в регионе

    Внешняя политика
    21:04

    Ермак: Президенты Украины и США встретятся 27 ноября в Вашингтоне

    Другие страны
    20:59

    Турция, Катар и Египет обсудили переход ко второму этапу прекращения огня в Газе

    Другие страны
    20:52

    Украина согласилась ограничить численность армии до 800 тыс. военнослужащих

    Другие страны
    20:41
    Фото

    Азербайджан презентовал в Найроби подготовку и план работы WUF13

    Инфраструктура
    Лента новостей