Украина согласилась ограничить численность армии до 800 тыс. военнослужащих

Украина приняла решение о сокращении численности своих вооруженных сил до 800 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, Киев также планирует обсудить наиболее чувствительные вопросы о территориальных границах и гарантиях безопасности на предстоящей встрече украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее CBS News сообщало со ссылкой на источник, что Украина согласилась с предложенным США мирным планом, однако по некоторым незначительным деталям требуется дополнительная проработка перед окончательным утверждением соглашения.