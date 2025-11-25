Украина согласилась ограничить численность армии до 800 тыс. военнослужащих
Другие страны
- 25 ноября, 2025
- 20:52
Украина приняла решение о сокращении численности своих вооруженных сил до 800 тыс. человек.
Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По информации издания, Киев также планирует обсудить наиболее чувствительные вопросы о территориальных границах и гарантиях безопасности на предстоящей встрече украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее CBS News сообщало со ссылкой на источник, что Украина согласилась с предложенным США мирным планом, однако по некоторым незначительным деталям требуется дополнительная проработка перед окончательным утверждением соглашения.
Последние новости
21:40
Трамп: Договоренности по урегулированию между РФ и Украиной очень близкиДругие страны
21:36
Фото
В тяжелом ДТП в Огузе погиб один, пострадали два человекаПроисшествия
21:23
В США заявили об успешном проведении консультаций с РФ по мирному плануДругие страны
21:15
Фото
Сменился председатель судейского комитета АФФАФутбол
21:13
Фото
Байрамов и кардинал Паролин обсудили постконфликтные процессы в регионеВнешняя политика
21:04
Ермак: Президенты Украины и США встретятся 27 ноября в ВашингтонеДругие страны
20:59
Турция, Катар и Египет обсудили переход ко второму этапу прекращения огня в ГазеДругие страны
20:52
Украина согласилась ограничить численность армии до 800 тыс. военнослужащихДругие страны
20:41
Фото