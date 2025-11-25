Ukrayna hərbu qulluqçuların sayını 800 min nəfərə endirməyə razılıq verib
Digər ölkələr
- 25 noyabr, 2025
- 20:57
Ukrayna silahlı qüvvələrinin sayını 800 min nəfərə qədər azaltmaq qərarı qəbul edib.
"Report"un "Financial Times"a istinadən məlumatına görə, mənbələr bildirir ki, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ilə ABŞ Prezidenti Donald Tramp arasında keçiriləcək görüşdə sərhədlər və təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı ən həssas məsələlər müzakirə ediləcək.
Bundan əvvəl "CBS News" mənbəyə istinadən xəbər vermişdi ki, Ukrayna ABŞ tərəfindən təklif olunan sülh planı ilə razılaşıb, lakin bəzi xırda detallarla bağlı yekun razılaşmadan əvvəl əlavə işləmə tələb olunur.
Son xəbərlər
21:18
Yermak: Ukrayna və ABŞ prezidentləri noyabrın 27-də Vaşinqtonda görüşəcəklərDigər ölkələr
21:01
Foto
Ceyhun Bayramov Vatikanın dövlət katibini münaqişədən sonra regiondakı inkişaflar barədə məlumatlandırıb - YENİLƏNİBXarici siyasət
20:57
Ukrayna hərbu qulluqçuların sayını 800 min nəfərə endirməyə razılıq veribDigər ölkələr
20:44
Foto
AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri dəyişilibFutbol
20:34
Oğuzda avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb, ölən və xəsarət alanlar varHadisə
20:34
İbrahim Kalın misirli həmkarı ilə Qəzzada atəşkəsin ikinci mərhələsinə keçidi müzakirə edibDigər ölkələr
20:33
İsrail HƏMAS-dan daha bir həlak olmuş girovun meyitini təhvil alıbDigər ölkələr
20:18
Azərbaycan boksçusu doğum günündə Avropa çempionatının yarımfinalına vəsiqə qazanıbFərdi
20:12