Ukrayna hərbu qulluqçuların sayını 800 min nəfərə endirməyə razılıq verib

    Digər ölkələr
    25 noyabr, 2025
    20:57
    Ukrayna silahlı qüvvələrinin sayını 800 min nəfərə qədər azaltmaq qərarı qəbul edib.

    "Report"un "Financial Times"a istinadən məlumatına görə, mənbələr bildirir ki, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ilə ABŞ Prezidenti Donald Tramp arasında keçiriləcək görüşdə sərhədlər və təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı ən həssas məsələlər müzakirə ediləcək.

    Bundan əvvəl "CBS News" mənbəyə istinadən xəbər vermişdi ki, Ukrayna ABŞ tərəfindən təklif olunan sülh planı ilə razılaşıb, lakin bəzi xırda detallarla bağlı yekun razılaşmadan əvvəl əlavə işləmə tələb olunur.

    Украина согласилась ограничить численность армии до 800 тыс. военнослужащих

