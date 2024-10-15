Украина снижает энергоимпорт из ЕС из-за повреждений энергосети

Украина снижает закупки электроэнергии в ЕС, поскольку из-за повреждений своей энергосети не может транспортировать достаточное количество полученного электричества своим потребителям.

Украина снижает закупки электроэнергии в ЕС, поскольку из-за повреждений своей энергосети не может транспортировать достаточное количество полученного электричества своим потребителям.

Как передает Report, об этом сообщил госсекретарь министерства энергетики председательствующей в ЕС Венгрии Аттила Штайнер на пресс-конференции по итогам встречи министров энергетики ЕС.

"Соседние с Украиной страны, в том числе моя страна, Венгрия, поставляют в Украину электричество. Этим летом мы увидели, как Украина стала чистым импортерам электроэнергии. Но мы также увидели, как ее импорт начал снижаться, поскольку ее энергосистема повреждена и Украина не может транспортировать необходимое количество электроэнергии потребителям", - сказал он.

Штайнер подчеркнул, что страны ЕС изучают возможности для содействия Украине в поддержании работоспособности ее энергосети.