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Украина снижает энергоимпорт из ЕС из-за повреждений энергосети

Украина снижает энергоимпорт из ЕС из-за повреждений энергосети Украина снижает закупки электроэнергии в ЕС, поскольку из-за повреждений своей энергосети не может транспортировать достаточное количество полученного электричества своим потребителям.
Другие страны
15 октября 2024 г. 20:51
Украина снижает энергоимпорт из ЕС из-за повреждений энергосети

Украина снижает закупки электроэнергии в ЕС, поскольку из-за повреждений своей энергосети не может транспортировать достаточное количество полученного электричества своим потребителям.

Как передает Report, об этом сообщил госсекретарь министерства энергетики председательствующей в ЕС Венгрии Аттила Штайнер на пресс-конференции по итогам встречи министров энергетики ЕС.

"Соседние с Украиной страны, в том числе моя страна, Венгрия, поставляют в Украину электричество. Этим летом мы увидели, как Украина стала чистым импортерам электроэнергии. Но мы также увидели, как ее импорт начал снижаться, поскольку ее энергосистема повреждена и Украина не может транспортировать необходимое количество электроэнергии потребителям", - сказал он.

Штайнер подчеркнул, что страны ЕС изучают возможности для содействия Украине в поддержании работоспособности ее энергосети.

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