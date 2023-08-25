Украина с начала года получила около 30 млрд долларов финансовой помощи от стран Запада

Украина с начала 2023 года получила почти 30 млрд долларов США финансовой помощи от стран Запада.

Украина с начала 2023 года получила почти 30 млрд долларов США финансовой помощи от стран Запада.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания кабмина.

"Благодаря работе с партнерами удалось привлечь в поддержку Украины уже почти 30 млрд долларов США", - сказал он.

Ранее Шмыгаль сообщал, что военные расходы украинского бюджета в 2023 году достигнут 48,7 млрд долларов.

В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере 38 млрд долларов. Президент страны Владимир Зеленский выражал надежду, что Запад поможет Киеву покрыть дефицит бюджета.