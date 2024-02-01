Украина, Румыния и Молдова начали обсуждать проект по увеличению реверса газа

Операторы газотранспортных систем (ГТС) Украины, Румынии и Молдовы приступили к обсуждению проекта для расширения реверсной мощности Трансбалканского трубопровода. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Укра

Операторы газотранспортных систем (ГТС) Украины, Румынии и Молдовы приступили к обсуждению проекта для расширения реверсной мощности Трансбалканского трубопровода.



Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины (ОГТСУ).



"Оператор газотранспортной системы Украины начинает публичные консультации по расширению реверсной мощности Трансбалканского трубопровода в рамках процедуры новой (увеличенной) мощности совместно с операторами ГТС Румынии и Республики Молдова", - говорится в сообщении на сайте оператора.



Поясняется, что проект предусматривает создание гарантированной мощности в направлении из Румынии в Украину и из Молдовы в Украину. Стороны начали консультации по проектной документации. Проект базируется на оценке рыночного спроса по увеличению мощности для точек межгосударственного соединения, проведенной операторами в прошлом году.