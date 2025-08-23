Украина расширила санкционный список по России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал в субботу два указа о санкциях против РФ и его спонсоров.

Как передает Report, об этом он написал в телеграм-канале.

"Продолжаем нашу санкционную работу. Подписал сегодня два указа. Первый – синхронизация в Украине санкций партнеров, в частности санкций Канады. Это 100% синхронизация канадских санкций этого года против 139 физических и юридических лиц, работающих на поддержку боевых действий России", – говорится в публикации.

Вместе с партнерами, по словам Зленеского, Украина готовит "также решение о синхронизации украинских санкций в юрисдикциях партнеров; все, кто помогает России продолжать войну, должны ощущать на себе реальное давление мировой общественности".

"Второй указ за сегодня – это санкции против 28 граждан разных стран, которые помогают россиянам удерживать режим оккупации на нашей земле и фактически спонсируют российское государство", – отметил Зеленский.