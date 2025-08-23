О нас

Украина расширила санкционный список по России

Украина расширила санкционный список по России Президент Украины Владимир Зеленский подписал в субботу два указа о санкциях против РФ и его спонсоров.
Другие страны
23 августа 2025 г. 19:13
Украина расширила санкционный список по России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал в субботу два указа о санкциях против РФ и его спонсоров.

Как передает Report, об этом он написал в телеграм-канале.

"Продолжаем нашу санкционную работу. Подписал сегодня два указа. Первый – синхронизация в Украине санкций партнеров, в частности санкций Канады. Это 100% синхронизация канадских санкций этого года против 139 физических и юридических лиц, работающих на поддержку боевых действий России", – говорится в публикации.

Вместе с партнерами, по словам Зленеского, Украина готовит "также решение о синхронизации украинских санкций в юрисдикциях партнеров; все, кто помогает России продолжать войну, должны ощущать на себе реальное давление мировой общественности".

"Второй указ за сегодня – это санкции против 28 граждан разных стран, которые помогают россиянам удерживать режим оккупации на нашей земле и фактически спонсируют российское государство", – отметил Зеленский.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyahısını genişləndirib

Экслюзивные новости

ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi