Украина рассчитывает на возобновление обмена пленными с РФ до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что до конца 2025 года удастся возобновить с РФ обмены военными и гражданскими пленными.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

"Надеемся до конца года возобновить обмены, вернуть значительное количество пленных. Турция нам в этом очень помогает", - подчеркнул Зеленский.