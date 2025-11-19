Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Украина рассчитывает на возобновление обмена пленными с РФ до конца года

    Другие страны
    • 19 ноября, 2025
    • 20:16
    Украина рассчитывает на возобновление обмена пленными с РФ до конца года

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что до конца 2025 года удастся возобновить с РФ обмены военными и гражданскими пленными.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

    "Надеемся до конца года возобновить обмены, вернуть значительное количество пленных. Турция нам в этом очень помогает", - подчеркнул Зеленский.

    Zelenski: Ukrayna ilin sonuna qədər Rusiya ilə əsir mübadiləsinin bərpasına ümid edir

    Лента новостей