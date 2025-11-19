Украина рассчитывает на возобновление обмена пленными с РФ до конца года
Другие страны
- 19 ноября, 2025
- 20:16
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что до конца 2025 года удастся возобновить с РФ обмены военными и гражданскими пленными.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
"Надеемся до конца года возобновить обмены, вернуть значительное количество пленных. Турция нам в этом очень помогает", - подчеркнул Зеленский.
