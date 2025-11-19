Zelenski: Ukrayna ilin sonuna qədər Rusiya ilə əsir mübadiləsinin bərpasına ümid edir
Digər ölkələr
- 19 noyabr, 2025
- 20:20
Ukrayna Rusiya ilə əsir mübadiləsinin bərpasına ümid edir.
"Report"un məlumatına görə, bunu Ukrayna lideri Volodimir Zelenski Ankarada Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla birgə mətbuat konfransı zamanı deyib.
Zelenski ümid etdiyini bildirib ki, 2025-ci ilin sonuna qədər Rusiya ilə hərbi və mülki əsirlərin mübadiləsini bərpa etmək mümkün olacaq:
"Ümid edirik ki, ilin sonuna qədər mübadilələri bərpa edəcəyik, çox sayda əsiri geri qaytaracağıq. Bu məsələdə Türkiyə bizə çox kömək edir".
