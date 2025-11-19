İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Zelenski: Ukrayna ilin sonuna qədər Rusiya ilə əsir mübadiləsinin bərpasına ümid edir

    Digər ölkələr
    • 19 noyabr, 2025
    • 20:20
    Zelenski: Ukrayna ilin sonuna qədər Rusiya ilə əsir mübadiləsinin bərpasına ümid edir
    Volodimir Zelenski

    Ukrayna Rusiya ilə əsir mübadiləsinin bərpasına ümid edir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Ukrayna lideri Volodimir Zelenski Ankarada Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla birgə mətbuat konfransı zamanı deyib.

    Zelenski ümid etdiyini bildirib ki, 2025-ci ilin sonuna qədər Rusiya ilə hərbi və mülki əsirlərin mübadiləsini bərpa etmək mümkün olacaq:

    "Ümid edirik ki, ilin sonuna qədər mübadilələri bərpa edəcəyik, çox sayda əsiri geri qaytaracağıq. Bu məsələdə Türkiyə bizə çox kömək edir".

    Украина рассчитывает на возобновление обмена пленными с РФ до конца года

