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Украина проведет переговоры с ЕС по финансированию производства дронов

Украина проведет переговоры с ЕС по финансированию производства дронов Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведет переговоры с руководителями Евросоюза о дополнительном финансировании для производства дронов и совместных производств.
Другие страны
30 июня 2025 г. 20:01
Украина проведет переговоры с ЕС по финансированию производства дронов

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведет переговоры с руководителями Евросоюза о дополнительном финансировании для производства дронов и совместных производств.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом украинский лидер заявил по результатам совещания с министром обороны Рустемом Умеровым.

"Был сегодня детальный разговор и по украинским дронам - финансирование, выполнение контрактов, производство, поставки. Дипстрайки, дроны-перехватчики и все виды дронов для передовой. Темп производства наращиваем. В ближайшее время буду говорить с руководителями Евросоюза о дополнительном финансировании для производства дронов и совместных производств. Украинское лидерство в технологиях войны должно быть и в дальнейшем обеспечено", - сообщил Зеленский.

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