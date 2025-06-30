Украина проведет переговоры с ЕС по финансированию производства дронов

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведет переговоры с руководителями Евросоюза о дополнительном финансировании для производства дронов и совместных производств.

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведет переговоры с руководителями Евросоюза о дополнительном финансировании для производства дронов и совместных производств.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом украинский лидер заявил по результатам совещания с министром обороны Рустемом Умеровым.

"Был сегодня детальный разговор и по украинским дронам - финансирование, выполнение контрактов, производство, поставки. Дипстрайки, дроны-перехватчики и все виды дронов для передовой. Темп производства наращиваем. В ближайшее время буду говорить с руководителями Евросоюза о дополнительном финансировании для производства дронов и совместных производств. Украинское лидерство в технологиях войны должно быть и в дальнейшем обеспечено", - сообщил Зеленский.