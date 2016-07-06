Украина продлила санкции в отношении России

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Правительство Украины продлило эмбарго на российские продукты до конца 2017 года, сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Это стало ответной мерой на решение президента России Владимира Путина продлить до конца 2017 года продуктовое эмбарго против стран, которые ввели санкции в отношении России.

Кабинет министров Украины впервые решил ввести эмбарго на российские продукты 30 декабря 2015 года.

1 июля о продлении санкций в отношении России заявили страны ЕС. Европейские ограничительные меры продлены до января 2017 года.