Украина получит от ряда стран пакет военной помощи на 1,4 млрд евро

Германия, Бельгия, Дания и Норвегия предоставят Киеву пакет военной помощи стоимостью 1,4 млрд евро.

Германия, Бельгия, Дания и Норвегия предоставят Киеву пакет военной помощи стоимостью 1,4 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

"До окончания года мы также с помощью наших партнеров - Бельгии, Дании и Норвегии - передадим еще один военный пакет помощи стоимостью в 1,4 млрд евро", - сказал Шольц.

По его словам, пакет будет содержать ЗРК Iris-T, Skynex, Gepard, БМП, танки, радары, БПЛМ и боеприпасы.

Кроме того, по словам Шольца, на 2025 год германским правительством в рамках бюджета согласована помощь на сумму 4 млрд евро.