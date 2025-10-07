Украина получит от Эстонии более 150 боевых роботов THeMIS

Эстонская компания Milrem Robotics передаст Украине более 150 наземных роботизированных комплексов THeMIS.

Как сообщает Report со ссылкой на Milrem Robotics, поставка THeMIS Украине будет осуществлена в рамках помощи, финансируемой и координируемой Нидерландами.

Значительная часть этих беспилотных транспортных средств будет собрана и поставлена в сотрудничестве с нидерландской компанией VDL Defentec на заводе в Борне.

Компания также проведет обучение украинских операторов и персонала для эффективного использования роботов в боевых условиях.

Отмечается, что новые комплексы дополнят 15 транспортных средств THeMIS, которые уже эксплуатируются в Украине и доказали свою эффективность на поле боя с 2022 года.

THeMIS - это проверенная и высоко адаптируемая беспилотная платформа, предназначенная для поддержки пеших подразделений, логистики, разведки и боевой поддержки. В настоящее время она используется в программах робототехники или находится на вооружении в 19 странах, что делает ее самым распространенным беспилотным наземным аппаратом в своём классе.