Украина получит от Британии ракетное вооружение и военные корабли

Великобритания предоставит Украине ракетное вооружение и военные корабли.

Великобритания предоставит Украине ракетное вооружение и военные корабли.

Как передает Report, такое заявление в интервью телеканалу "Дом" сделал посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

По словам дипломата, украинская сторона в ближайшее время купит у Соединенного Королевства два действующих корабля (тральщика). Он отметил, что их не нужно будет строить. Пристайко сообщил, что тральщики сразу войдут в состав ВМС Украины.

"Это современные корабли, которые используются в ВМС Великобритании. Они имеют самое современное вооружение, соответствуют всем стандартам НАТО", - сказал он.

Посол также заявил, что Киев получит ракетное вооружение, что поможет Украине значительно усилить свою военно-морскую мощь.

Кроме того, стороны запланировали совместно строить корабли для нужд украинских ВМС.

"Будет начато строительство кораблей меньшего класса на Украине и в Великобритании", - добавил дипломат.