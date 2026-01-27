Украина получит €85 млн от ЕБРР и европейского партнера на закупку газа

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и одна из европейских стран предоставят Украине 85 млн евро на закупку дополнительных объемов газа.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украины, об этом сообщил первый вице-премьер-министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в телеграм канале.

"85 млн евро через инструменты ЕБРР - на закупку дополнительного объема газа для Украины. Работа над получением соответствующего гранта от одной из европейских стран уже завершается", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что об этом шла речь во время онлайн-беседы с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

"Благодарны за это нашим партнерам! Будем и в дальнейшем сотрудничать для поиска дополнительных источников финансирования", - подчеркнул глава Минэнерго.

По его словам, крайне необходимым является также продолжение финансовой поддержки со стороны ЕБРР "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго", поскольку это помогает обеспечить ремонты, оборудование и внедрять новые решения для того, чтобы у людей были свет и тепло.