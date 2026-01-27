Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Украина получит €85 млн от ЕБРР и европейского партнера на закупку газа

    Другие страны
    • 27 января, 2026
    • 12:32
    Украина получит €85 млн от ЕБРР и европейского партнера на закупку газа

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и одна из европейских стран предоставят Украине 85 млн евро на закупку дополнительных объемов газа.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украины, об этом сообщил первый вице-премьер-министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в телеграм канале.

    "85 млн евро через инструменты ЕБРР - на закупку дополнительного объема газа для Украины. Работа над получением соответствующего гранта от одной из европейских стран уже завершается", - написал Шмыгаль.

    Он отметил, что об этом шла речь во время онлайн-беседы с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

    "Благодарны за это нашим партнерам! Будем и в дальнейшем сотрудничать для поиска дополнительных источников финансирования", - подчеркнул глава Минэнерго.

    По его словам, крайне необходимым является также продолжение финансовой поддержки со стороны ЕБРР "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго", поскольку это помогает обеспечить ремонты, оборудование и внедрять новые решения для того, чтобы у людей были свет и тепло.

    Украина российско-украинская война Европейский банк реконструкции и развития Денис Шмыгаль газ импорт газа
    Ukraynaya əlavə qaz alışı üçün 85 milyon avro veriləcək
    Shmyhal: Ukraine to receive €85M grant through EBRD for gas purchase

    Последние новости

    13:57

    Эльчин Масиев назначен на матч Лиги Европы УЕФА

    Футбол
    13:47

    Трое туристов из Франции погибли при переворачивании лодки у берегов Омана

    Другие страны
    13:31

    На востоке Индии в результате пожара на складе погибли восемь человек

    Другие страны
    13:30
    Фото

    Прибывшим в зангиланское село Мамедбейли переселенцам вручены ключи - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:28

    В 2025 году число ночевок в отелях Азербайджана увеличилось почти на 7%

    Туризм
    13:27

    Казахстан и Израиль подписали меморандум о безвизовом режиме

    В регионе
    13:27

    Доходы отелей в Азербайджане сократились на 6%

    Туризм
    13:26
    Фото

    В Баку обсудили современные подходы к лечению инсульта

    Здоровье
    13:08

    Моди: Индия рассчитывает расширить совместное оборонное производство с ЕС

    Другие страны
    Лента новостей