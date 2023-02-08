Украина получила от США первую газотурбинную электростанцию мощностью 25 МВт.
Как передает
"Украина получила от США газотурбинную станцию General Electric мощностью 25 МВт. Поблагодарил партнеров во время встречи с первым заместителем администратора USAID Изобель Коулман", - написал Шмыгаль.
Он подчеркнул, что украинские власти рассчитывают на получение дополнительного числа таких установок, чтобы обеспечить стабильность работы критической инфраструктуры страны.
Д.Шмыгаль добавил, что обсудил с Коулман вопросы восстановления и финансовой поддержки Украины и призвал присоединиться к программам поддержки украинских предпринимателей.