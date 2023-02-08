Украина получила от США первую газотурбинную электростанцию мощностью 25 МВт

Украина получила от США первую газотурбинную электростанцию мощностью 25 МВт.

Украина получила от США первую газотурбинную электростанцию мощностью 25 МВт.

Как передает Report , об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам встречи в Киеве с делегацией Агентства США по международному развитию (USAID) во главе с первым заместителем руководителя организации Изобель Коулман.

"Украина получила от США газотурбинную станцию General Electric мощностью 25 МВт. Поблагодарил партнеров во время встречи с первым заместителем администратора USAID Изобель Коулман", - написал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что украинские власти рассчитывают на получение дополнительного числа таких установок, чтобы обеспечить стабильность работы критической инфраструктуры страны.

Д.Шмыгаль добавил, что обсудил с Коулман вопросы восстановления и финансовой поддержки Украины и призвал присоединиться к программам поддержки украинских предпринимателей.