Украина получила от Латвии 21 бронетранспортер Patria

Латвия передала Украине 21 бронетранспортер Patria 6x6.

Как передает Report, об этом министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил в телеграм-канале.

Передача машин состоялась в Риге на военной базе "Адажи".

"Эти машины сразу поступят на вооружение Сил специальных операций. Всего в 2025 году мы получили все обещанные 42 бронемашины....Кроме того, латвийцы передали нам еще 12 боевых разведывательных машин CVR(T), что является частью ранее объявленного пакета военной помощи", - написал он.

Шмыгаль поблагодарил министра обороны Латвии Андриса Спрудса, правительство и всех латвийцев за "чрезвычайный уровень" поддержки и за дополнительный вклад в 2,2 млн евро в инициативу PURL и финансовую помощь на "Коалицию укрытий".

"Крайне важно участие в проекте НАТО "Реноватор" по восстановлению пяти военных реабилитационных центров в Украине. Мы высоко ценим каждый шаг, сделанный бок о бок с нами", - добавил он.