Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы

    Украина получила от Латвии 21 бронетранспортер Patria

    Другие страны
    • 06 ноября, 2025
    • 14:59
    Украина получила от Латвии 21 бронетранспортер Patria

    Латвия передала Украине 21 бронетранспортер Patria 6x6.

    Как передает Report, об этом министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил в телеграм-канале.

    Передача машин состоялась в Риге на военной базе "Адажи".

    "Эти машины сразу поступят на вооружение Сил специальных операций. Всего в 2025 году мы получили все обещанные 42 бронемашины....Кроме того, латвийцы передали нам еще 12 боевых разведывательных машин CVR(T), что является частью ранее объявленного пакета военной помощи", - написал он.

    Шмыгаль поблагодарил министра обороны Латвии Андриса Спрудса, правительство и всех латвийцев за "чрезвычайный уровень" поддержки и за дополнительный вклад в 2,2 млн евро в инициативу PURL и финансовую помощь на "Коалицию укрытий".

    "Крайне важно участие в проекте НАТО "Реноватор" по восстановлению пяти военных реабилитационных центров в Украине. Мы высоко ценим каждый шаг, сделанный бок о бок с нами", - добавил он.

    Украина Латвия российско-украинская война Денис Шмыгаль бронетранспортеры

    Последние новости

    15:31

    В Азербайджане судят обвиняемых в подготовке покушения на религиозного деятеля

    Происшествия
    15:26

    Выпускники Карабахского университета через 2 года сдадут магистерские экзамены в Ханкенди

    Наука и образование
    15:25

    Строительство защитной галереи на ж/д Горадиз–Агбенд завершится к 2026 году

    Инфраструктура
    15:24

    Аббасзаде: Ветераны с инвалидностью получают поддержку в образовании и карьере

    Наука и образование
    15:18

    Разработан техрегламент для энергопотребляющих устройств, связанных с энергоэффективностью

    Энергетика
    15:14

    Прокурор: Участие Араика Арутюняна в преступлениях подтверждено доказательствами

    Происшествия
    15:13

    США готовятся разместить военное присутствие на авиабазе в Дамаске

    Другие страны
    14:59

    Украина получила от Латвии 21 бронетранспортер Patria

    Другие страны
    14:50
    Фото

    В Украине начальник отделения полиции скрылся с конфискованными деньгами

    Другие страны
    Лента новостей