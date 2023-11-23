Украина получила около $400 млн от Всемирного банка под гарантии Великобритании

Около 400 млн долларов поступило в госбюджет Украины под гарантии Великобритании через трастовый фонд Всемирного банка (ВБ).

Около 400 млн долларов поступило в госбюджет Украины под гарантии Великобритании через трастовый фонд Всемирного банка (ВБ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте украинского Минфина.

"В государственный бюджет Украины поступило около 400 млн долларов под гарантии Великобритании через трастовый фонд Всемирного банка. Привлеченные средства являются частью дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого госуправления в Украине", - говорится в сообщении.

Финансирование направят на частичное возмещение пенсионных выплат и оплату труда медработников. "Кредит предоставляется на льготных условиях, срок погашения [составляет] 19 лет с пятилетним льготным периодом", - отметили в министерстве.

25 сентября в Минфине сообщили, что Украина получила от Всемирного банка 100 млн долларов под гарантии Великобритании. В ведомстве уточнили, что средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета страны, осуществленных для возмещения пенсионных выплат за июль 2023 года.