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    Украина получила €3,3 млрд от ЕС на закупку ракет и беспилотников

    Другие страны
    • 18 сентября, 2026
    • 12:17
    Украина получила €3,3 млрд от ЕС на закупку ракет и беспилотников

    Европейская комиссия 18 сентября перечислила Украине €3,3 млрд на закупку вооружений в рамках кредита ЕС на €90 млрд.

    Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на Еврокомиссию.

    "Сегодня мы перечисляем €3,3 млрд для закупки беспилотников и ракет в рамках кредита для Украины. Европа продолжит предоставлять поддержку, необходимую для защиты своего народа и территории", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Это четвертый платеж Украине по оборонному направлению кредита. С учетом нынешнего транша общий объем средств, перечисленных Еврокомиссией в 2026 году на оборону и другие нужды Украины, приблизится к €15 млрд.

    Кредит на €90 млрд предусматривает €30 млрд бюджетной поддержки и €60 млрд на оборонные расходы Украины в 2026–2027 годах.

    Еврокомиссия отмечает, что для сохранения военного потенциала Украине необходимы критически важные вооружения в достаточных объемах и в короткие сроки. ЕС планирует ускорять поставки за счет высвобождения запасов, перераспределения заказов и наращивания производства.

    Новый транш следует за решением от 11 сентября одобрить €6,1 млрд на противовоздушную и противоракетную оборону Украины и другие оборонные потребности. В эту сумму входят, в частности, ракеты PAC-3 для систем Patriot.

    Еврокомиссия также сообщила о готовности использовать оставшиеся средства инструмента SAFE для запуска новой совместной программы ЕС и Украины по созданию европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны на основе существующей системы Freya. Программа должна объединить боевой опыт Украины с промышленными и технологическими возможностями Европы.

    С начала 2022 года ЕС и его государства-члены предоставили Украине €224,5 млрд общей поддержки, включая €3,8 млрд доходов от замороженных российских активов.

    Урсула фон дер Ляйен Европейский союз (ЕС) Еврокомиссия ЗРК Patriot Российско-украинский конфликт Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
    Ukrayna Avropa İttifaqından raket və dronların alınması üçün 3,3 milyard avro vəsait alıb
    European Commission disburses €3.3B in defence funding to Ukraine

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