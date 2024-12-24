Украина получила $1 млрд от Великобритании и Японии

Украина получила $1 млрд в рамках программы Всемирного банка в поддержку политики развития "Основы роста".

Украина получила $1 млрд в рамках программы Всемирного банка в поддержку политики развития "Основы роста".

Как передает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По данным пресс-службы Минфина, финансирование состоит из 567 млн долларов США под гарантии правительства Японии в рамках Целевого фонда по предоставлению Украине необходимой кредитной поддержки (ADVANCE Ukraine) и 483 млн долларов под гарантии правительства Великобритании.

"Привлеченные средства будут направлены на увеличение потенциала экономического развития и финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов госбюджета Украины", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.