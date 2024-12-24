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Украина получила $1 млрд от Великобритании и Японии

Украина получила $1 млрд от Великобритании и Японии Украина получила $1 млрд в рамках программы Всемирного банка в поддержку политики развития "Основы роста".
Другие страны
24 декабря 2024 г. 16:59
Украина получила $1 млрд от Великобритании и Японии

Украина получила $1 млрд в рамках программы Всемирного банка в поддержку политики развития "Основы роста".

Как передает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По данным пресс-службы Минфина, финансирование состоит из 567 млн долларов США под гарантии правительства Японии в рамках Целевого фонда по предоставлению Украине необходимой кредитной поддержки (ADVANCE Ukraine) и 483 млн долларов под гарантии правительства Великобритании.

"Привлеченные средства будут направлены на увеличение потенциала экономического развития и финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов госбюджета Украины", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Dünya Bankından 1 milyard dollar alıb
Версия на английском языке Ukraine secures $1B from Japan, UK to support reforms

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