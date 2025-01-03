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Украина планирует в 2025 году произвести 3 тысячи ракет и 30 тысяч дальнобойных дронов

Украина планирует в 2025 году произвести 3 тысячи ракет и 30 тысяч дальнобойных дронов Украина планирует произвести 30 тысяч дальнобойных дронов и изготовить около 3 тысяч ракет.
Другие страны
3 января 2025 г. 15:27
Украина планирует в 2025 году произвести 3 тысячи ракет и 30 тысяч дальнобойных дронов

Украина планирует в 2025 году произвести 30 тысяч дальнобойных дронов и изготовить около 3 тысяч ракет.

Как передает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как отметил глава правительства, в целом на оборону и безопасность в 2025 году в бюджете Украины заложено 2 трлн 230 млрд гривен ($53 млрд). Расходы на вооружение и военную технику составят не менее 739 млрд гривен ($17,6 млрд).

По словам Шмыгаля, украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса планируют нарастить производственные возможности до $30 млрд.

"Особое внимание будем уделять компоненту дальнобойности и ракетной программе. Задача от президента Украины - произвести не менее 30 тысяч дальнобойных дронов. Украинские предприятия также планируют изготовить около 3 тысяч крылатых ракет и ракет-дронов", - заявил Шмыгаль.

Кроме того, Украина будет развивать "датскую модель", по которой партнеры покупают оружие у отечественного ОПК для нужд украинской армии. В 2025 году таким образом планируется привлечь более $1 млрд.

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