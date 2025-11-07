Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    Украина планирует открыть представительство по продаже оружия в США, ФРГ и Данию

    Другие страны
    • 07 ноября, 2025
    • 15:55
    Украина планирует открыть представительство по продаже оружия в США, ФРГ и Данию

    Украина открывает первые представительские офисы оборонной промышленности в Германии и Дании, в ближайшее время аналогичные представительства появятся также в США и странах Глобального Юга.

    Как передает Report, со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили на встрече с журналистами секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин.

    По словам Камышина, открытие первых представительств в Европе имеет символическое значение: именно Германия и Дания стали крупнейшими инвесторами в развитие украинского оборонно-промышленного комплекса. Новые офисы станут площадками, где можно будет ознакомиться с образцами украинского вооружения и технологий.

    Каждый офис будет иметь три зоны: открытую - для демонстраций, закрытую - для военных специалистов и офисную - для переговоров и заключения контрактов.

    В СНБО отметили, что цель открытия представительств в США и странах Глобального Юга - делиться опытом Украины в сфере обороны и "закрепить его как стратегический бренд".

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в текущем году страна откроет два представительства по продаже оружия, которое есть в избытке и которое производится в рамках ко-продакшена.

    Украина США Владимир Зеленский продажа оружия офисы

    Последние новости

    16:04

    Посольство Израиля поздравило Азербайджан с Днем Победы

    Внешняя политика
    16:00

    В районе блока "Карабах" на Каспии обнаружены редкие виды рыб

    Инфраструктура
    15:58

    Алар Карис не планирует снова выдвигаться в президенты Эстонии

    Другие страны
    15:57

    На месторождении Карабах обеспечат защиту тюленей при сейсмических исследованиях

    Экология
    15:55

    Украина планирует открыть представительство по продаже оружия в США, ФРГ и Данию

    Другие страны
    15:52

    Вторая фаза сейсморазведки на месторождении "Карабах" начнется в марте 2026 года

    Энергетика
    15:51

    Госслужба обеспечила выплату работодателями около 790 тыс. манатов работникам

    Социальная защита
    15:47

    Азербайджан надеется на скорое открытие посольства Сирии в Баку

    Внешняя политика
    15:39

    МИД: Сроки начала строительных работ по "Маршруту Трампа" пока не объявлены

    Внешняя политика
    Лента новостей