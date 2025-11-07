Украина планирует открыть представительство по продаже оружия в США, ФРГ и Данию

Украина открывает первые представительские офисы оборонной промышленности в Германии и Дании, в ближайшее время аналогичные представительства появятся также в США и странах Глобального Юга.

Как передает Report, со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили на встрече с журналистами секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин.

По словам Камышина, открытие первых представительств в Европе имеет символическое значение: именно Германия и Дания стали крупнейшими инвесторами в развитие украинского оборонно-промышленного комплекса. Новые офисы станут площадками, где можно будет ознакомиться с образцами украинского вооружения и технологий.

Каждый офис будет иметь три зоны: открытую - для демонстраций, закрытую - для военных специалистов и офисную - для переговоров и заключения контрактов.

В СНБО отметили, что цель открытия представительств в США и странах Глобального Юга - делиться опытом Украины в сфере обороны и "закрепить его как стратегический бренд".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в текущем году страна откроет два представительства по продаже оружия, которое есть в избытке и которое производится в рамках ко-продакшена.