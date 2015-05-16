​Украина отказалась от термина "Великая Отечественная война"

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", согласно которому понятие "Великая Отечественная война" заменяется термином "Вторая мировая война".

Как передает Report, текст соответствующего закона опубликован на сайте главы украинского государства.

Документ признает утратившим силу закон Украины "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и называет 9 мая "Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне".

Законом предлагается также использовать термин "Вторая мировая война" и отказаться от термина "Великая отечественная война". Во время почтения памяти павших в годы Второй мировой войны, согласно закону, отменяется также использование советской символики.

Кроме того, Петр Порошенко подписал закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарного режимов на Украине и запрете пропаганды их символики.