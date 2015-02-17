​Украина отказалась обмениваться информацией о преступниках со странами СНГ

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Кабинет министров Украины принял решение о выходе из Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью со странами Содружества независимых государств (СНГ).

По сообщениям Report, об этом передает "Зеркало недели" со ссылкой на постановление правительства от 4 февраля 2015 года № 44.

"Выйти из Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью, подписанного 22 мая 2009 года в г. Астане", - говорится в постановлении.

Постановлением также поручено Министерству иностранных дел направить Исполнительному комитету СНГ соответствующее уведомление.

Соглашение с СНГ было одобрено правительством Украины 3 августа 2011 года.

Соглашение предусматривало обмен между странами СНГ информацией по запросу "сведений, содержащихся в оперативно-справочных, розыскных, криминалистических и иных учетах, архивах".

Напомним, ранее Украина приостановила подачу информации на розыск в базу СНГ.