Украина не намерена выделять средства из госбюджета для проведения "Евровидения"

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Для проведения песенного конкурса "Евровидение" в следующем году Украина не будет привлекать средства из госбюджета, она будет рассчитывать на европейских инвесторов. Как сообщает Report cо ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр культуры Украины Евгений Нищук.

«Надо привлечь европейских специалистов, так как та высокая планка, которая поставлена сейчас в Стокгольме, требует очень больших финансовых вливаний», - сказал министр.

Нищук также добавил, что подготовка к Евровидению будет проводиться усилиями минкультуры, столичной власти, Национальной телекомпании, профессионалов из команды победительницы «Евровидения-2016» Джамалы.

Напомним, на прошедшем 14 мая в Стокгольме конкурсе "Евровидение-2016" победу одержала украинская участница Джамала с песней "1944".