Украина может получить 15 миллиардов евро на закупку оружия в США

Нидерланды предлагают предоставить Украине 15 миллиардов евро из кредита на закупку оружия в США.

Как передает Report, об этом сообщило нидерландское издание Algemeen Dagblad (AD).

Отмечается, что в правительстве Нидерландов уверены, что оборонная промышленность ЕС не может производить эквивалентные системы, которые есть у США.

В конце 2025 года европейские государства-члены пообещали Украине 90 миллиардов евро. Две трети этого беспроцентного займа правительство Зеленского должно потратить для приобретения нового оружия.

В издании сообщается, что в среду, 14 января, Европейская комиссия обнародует первое предложение на бумаге, после чего страны-члены должны прийти к соглашению.

Согласно изданию, деньги будут перечислены в Киев не позднее конца марта. В то же время, за кулисами идет ожесточенная дискуссия об условиях займа.

С одной стороны стоят Нидерланды, Германия и страны Балтии, а с другой - Франция. В статье объясняется, что французы хотят, чтобы президент Украины Владимир Зеленский тратил миллиарды исключительно на европейское оружие под лозунгом "Покупай европейское".