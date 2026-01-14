Украина может получить 15 миллиардов евро на закупку оружия в США
- 14 января, 2026
- 01:51
Нидерланды предлагают предоставить Украине 15 миллиардов евро из кредита на закупку оружия в США.
Как передает Report, об этом сообщило нидерландское издание Algemeen Dagblad (AD).
Отмечается, что в правительстве Нидерландов уверены, что оборонная промышленность ЕС не может производить эквивалентные системы, которые есть у США.
В конце 2025 года европейские государства-члены пообещали Украине 90 миллиардов евро. Две трети этого беспроцентного займа правительство Зеленского должно потратить для приобретения нового оружия.
В издании сообщается, что в среду, 14 января, Европейская комиссия обнародует первое предложение на бумаге, после чего страны-члены должны прийти к соглашению.
Согласно изданию, деньги будут перечислены в Киев не позднее конца марта. В то же время, за кулисами идет ожесточенная дискуссия об условиях займа.
С одной стороны стоят Нидерланды, Германия и страны Балтии, а с другой - Франция. В статье объясняется, что французы хотят, чтобы президент Украины Владимир Зеленский тратил миллиарды исключительно на европейское оружие под лозунгом "Покупай европейское".