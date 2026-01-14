Украина может получить 15 миллиардов евро на закупку оружия в США

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 14 января, 2026
    01:51
    Нидерланды предлагают предоставить Украине 15 миллиардов евро из кредита на закупку оружия в США.

    Как передает Report, об этом сообщило нидерландское издание Algemeen Dagblad (AD).

    Отмечается, что в правительстве Нидерландов уверены, что оборонная промышленность ЕС не может производить эквивалентные системы, которые есть у США.

    В конце 2025 года европейские государства-члены пообещали Украине 90 миллиардов евро. Две трети этого беспроцентного займа правительство Зеленского должно потратить для приобретения нового оружия.

    В издании сообщается, что в среду, 14 января, Европейская комиссия обнародует первое предложение на бумаге, после чего страны-члены должны прийти к соглашению.

    Согласно изданию, деньги будут перечислены в Киев не позднее конца марта. В то же время, за кулисами идет ожесточенная дискуссия об условиях займа.

    С одной стороны стоят Нидерланды, Германия и страны Балтии, а с другой - Франция. В статье объясняется, что французы хотят, чтобы президент Украины Владимир Зеленский тратил миллиарды исключительно на европейское оружие под лозунгом "Покупай европейское".

