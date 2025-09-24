Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Украина к середине 2026 года рассчитывает начать производство дронов для США

    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 08:09
    Украина к середине 2026 года рассчитывает начать производство дронов для США

    Украина планирует начать поставки дронов в США в рамках планируемой сделки с Вашингтоном до 30 июня 2026 года.

    Как передает Report, об этом говорится во внесенной украинским правительством в Верховную раду программе деятельности на 2025 - 2026 годы.

    "До 30 июня 2026 года <...> начать выполнение соглашения с США по производству и продаже пилотных систем", - говорится в материалах программы.

    К этому сроку также планируется создание совместных предприятий с ведущими европейскими производителями оружия, в том числе, Rheinmetall, BAE Systems, Thales, KNDS, Kongsberg D&A.

    Ранее газета The Financial Times сообщила, что украинский лидер Владимир Зеленский в Вашингтоне предложил США программу по совместному производству дронов, частично на американских мощностях. Сумма сделки должна составить $50 млрд, планируется производство по 10 млн дронов в год на протяжении пяти лет. Зеленский представил сделку президенту США Дональду Трампу в Вашингтоне в сентябре, документы о ее заключении пока не подписаны.

    Украина производство оружия Rheinmetall AG беспилотники
