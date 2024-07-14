Украина и Швеция обсуждают поставки истребителей Gripen

Украина ведет переговоры со Швецией о поставках истребителей Saab JAS-39 Gripen в рамках военной помощи.

Украина ведет переговоры со Швецией о поставках истребителей Saab JAS-39 Gripen в рамках военной помощи.

Как передает Report , об этом в интервью "Голосу Америки" заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

По его словам, тема поставок Gripen Украине регулярно поднималась президентом страны Владимиром Зеленским во время переговоров со шведскими чиновниками, однако до вступления в НАТО в Стокгольме были не готовы давать какие-либо обещания.

"Сейчас страна в НАТО, и мой президент снова общается с премьер-министром Швеции, а наше министерство обороны с соответствующими органами Швеции. Эти истребители так же хороши, как и F-16, и мы двигаемся в этом направлении", - отметил Жовква.

Напомним, что в начале этого года шведский парламент поддержал предоставление Украине истребителей Gripen. Но в конце мая министр обороны Швеции Пол Йонсон рассказал, что его страна приостанавливает планы по поставкам Gripen в Украину, чтобы сосредоточиться на передаче F-16.