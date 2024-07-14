Украина и Швеция обсуждают поставки истребителей Gripen

Украина ведет переговоры со Швецией о поставках истребителей Saab JAS-39 Gripen в рамках военной помощи.
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По его словам, тема поставок Gripen Украине регулярно поднималась президентом страны Владимиром Зеленским во время переговоров со шведскими чиновниками, однако до вступления в НАТО в Стокгольме были не готовы давать какие-либо обещания.
"Сейчас страна в НАТО, и мой президент снова общается с премьер-министром Швеции, а наше министерство обороны с соответствующими органами Швеции. Эти истребители так же хороши, как и F-16, и мы двигаемся в этом направлении", - отметил Жовква.
Напомним, что в начале этого года шведский парламент поддержал предоставление Украине истребителей Gripen. Но в конце мая министр обороны Швеции Пол Йонсон рассказал, что его страна приостанавливает планы по поставкам Gripen в Украину, чтобы сосредоточиться на передаче F-16.