Украина и Россия договорились о локальном перемирии у Запорожской АЭС
- 27 февраля, 2026
- 15:13
Украине и России удалось договориться о локальном прекращении огня возле Запорожской АЭС при посредничестве МАГАТЭ.
Как передает Report,об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети Х.
"В настоящее время действует еще одно локальное перемирие, достигнутое при посредничестве МАГАТЭ, которое позволит восстановить резервное электроснабжение Запорожской атомной электростанции. Разминирование продолжается для обеспечения безопасного доступа ремонтных бригад", - заявил генеральный директор.
