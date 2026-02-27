На заседании Совбеза Армении под руководством Пашиняна обсудили гибридные угрозы - ОБНОВЛЕНО В регионе

В Азербайджане планируется запуск портала "Электронное участие" ИКТ

Переход госорганов в "Правительственное облако" завершится к концу 2027г ИКТ

SOCAR и Masdar договорились о расширении сотрудничества в области декарбонизации Энергетика

Токаев и Вучич приняли совместное заявление по итогам переговоров в Астане В регионе

В Азербайджане в этом году будет введена "Цифровая туристическая виза" ИКТ

Украина и Россия договорились о локальном перемирии у Запорожской АЭС Другие страны

В этом году при Службе электронной безопасности будут созданы 3 центра ИКТ