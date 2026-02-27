Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Другие страны
    • 27 февраля, 2026
    • 15:13
    Украина и Россия договорились о локальном перемирии у Запорожской АЭС

    Украине и России удалось договориться о локальном прекращении огня возле Запорожской АЭС при посредничестве МАГАТЭ.

    Как передает Report,об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети Х.

    "В настоящее время действует еще одно локальное перемирие, достигнутое при посредничестве МАГАТЭ, которое позволит восстановить резервное электроснабжение Запорожской атомной электростанции. Разминирование продолжается для обеспечения безопасного доступа ремонтных бригад", - заявил генеральный директор.

    МАГАТЭ Украина Россия российско-украинская война Рафаэль Гросси Запорожская АЭС
