Украина и Норвегия заключили соглашение о совместном производстве беспилотников

Украина и Норвегия заключили соглашение о совместном производстве дронов.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в телеграм-канале.

Соответствующий документ подписали Шмыгаль и его норвежский коллега Торе Сандвик.

"Это важный шаг, который позволит масштабировать наши возможности и усилить оборону Украины. Следующий этап - быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 году и параллельно работать над дальнейшим увеличением мощностей. Украина поделится с Норвегией своим опытом и инновациями. В свою очередь, мы получим сильную производственную площадку, которая обеспечит наших военных современными дронами, а также научно-исследовательское и конструкторское сотрудничество с ведущими норвежскими учреждениями", - написал Шмыгаль.