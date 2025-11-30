Украина и Норвегия заключили соглашение о совместном производстве беспилотников

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    • 30 ноября, 2025
    • 12:50
    Украина и Норвегия заключили соглашение о совместном производстве дронов.

    Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в телеграм-канале.

    Соответствующий документ подписали Шмыгаль и его норвежский коллега Торе Сандвик.

    "Это важный шаг, который позволит масштабировать наши возможности и усилить оборону Украины. Следующий этап - быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 году и параллельно работать над дальнейшим увеличением мощностей. Украина поделится с Норвегией своим опытом и инновациями. В свою очередь, мы получим сильную производственную площадку, которая обеспечит наших военных современными дронами, а также научно-исследовательское и конструкторское сотрудничество с ведущими норвежскими учреждениями", - написал Шмыгаль.

