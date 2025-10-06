Украина и Литва подписали соглашение о защите критической инфраструктуры.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Литвы Инга Ругинене на совместном брифинге с премьер-министром Украины Юлией Свириденко в Киеве.

"Нам необходимо как можно скорее перенять ваш опыт и уроки войны, особенно в защите от российских беспилотников, которые все чаще нарушают воздушное пространство союзников по НАТО и угрожают безопасности нашего региона", - заявила Ругинене.

Она отметила, что представители украинских и литовских ведомств подписали межведомственное соглашение о защите критической инфраструктуры, которое позволит еще более интенсивно сотрудничать в этой сфере.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко со свой стороны отметила, что стороны договорились продолжать совместную работу по усилению санкционного давления на Россию.

Премьеры также обсудили вопросы европейской интеграции Украины.

По словам Свириденко, Литва является одним из самых последовательных сторонников вступления Украины в Европейский Союз: "В Литве убеждены, что без членства Украины в ЕС Европа не может быть безопасной и мирной. Мы чувствуем решительную поддержку Литвы в вопросе открытия максимального количества переговорных кластеров уже в этом году, во время председательства Дании, несмотря на сопротивление отдельных стран".

Свириденко также сообщила о планах проведения в ближайшее время межправительственных консультаций между двумя странами. В ответ Ругинене пригласила украинский Кабинет министров посетить Вильнюс для участия в этих переговорах.