Украина и Финляндия обсудили сотрудничество в рамках программы SAFE для закупки ракет большой дальности, беспилотников и артиллерийских боеприпасов.

Как передает Report, об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

"Сегодня в Брюсселе встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Поблагодарил за недавно объявленный 30-й оборонный пакет на 52 млн евро и присоединение Финляндии к инициативе PURL с вкладом в 100 млн евро. Это настоящая помощь для нашей обороны. Говорили и о сотрудничестве в рамках инструмента SAFE для закупки ракет большой дальности, беспилотников и артиллерийских боеприпасов", - написал он.

Зеленский отметил, что стороны обсудили российские атаки на энергетические объекты Украины, а также восстановление соответствующих мощностей и взносы в Фонд поддержки энергетики Украины.