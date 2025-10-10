Украина и Финляндия договорились о координации в рамках "Коалиции желающих"

Украина и Финляндия договорились о дальнейшей координации действий в рамках "Коалиции желающих", работа которой активизируется в октябре и ноябре.

Как передает Report, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом Финляндии Александром Стуббом в соцсети Х .

Он выразил благодарность Финляндии за "последовательную и неизменную поддержку Украины", а также поздравил Хельсинки с подписанием соглашения с США о совместном строительстве ледоколов - проекте, который, по его словам, "укрепит безопасность в Арктике".

Во время разговора стороны обсудили гарантии безопасности для Украины. Зеленский подчеркнул, что этот вопрос является одним из ключевых приоритетов Киева, и отметил готовность США поддержать процесс.

Президент Финляндии Александр Стубб в свою очередь отметил в соцсети Х, что в Хельсинки продолжают работать над миром в Украине вместе с президентом США Дональдом Трампом и администрацией США.