    Украина и Финляндия договорились о координации в рамках "Коалиции желающих"

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 19:51
    Украина и Финляндия договорились о координации в рамках Коалиции желающих

    Украина и Финляндия договорились о дальнейшей координации действий в рамках "Коалиции желающих", работа которой активизируется в октябре и ноябре.

    Как передает Report, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом Финляндии Александром Стуббом в соцсети Х .

    Он выразил благодарность Финляндии за "последовательную и неизменную поддержку Украины", а также поздравил Хельсинки с подписанием соглашения с США о совместном строительстве ледоколов - проекте, который, по его словам, "укрепит безопасность в Арктике".

    Во время разговора стороны обсудили гарантии безопасности для Украины. Зеленский подчеркнул, что этот вопрос является одним из ключевых приоритетов Киева, и отметил готовность США поддержать процесс.

    Президент Финляндии Александр Стубб в свою очередь отметил в соцсети Х, что в Хельсинки продолжают работать над миром в Украине вместе с президентом США Дональдом Трампом и администрацией США.

