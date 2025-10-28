Украина и ЕС в конце недели обсудят детали плана по прекращению огня

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Другие страны
    • 28 октября, 2025
    • 19:47
    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские и европейские официальные лица встретятся в конце недели для обсуждения деталей плана по прекращению огня.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabia, об этом он заявил журналистам.

    "Это не план завершения (российско-украинской - ред.) войны. Прежде всего нужен режим прекращения огня. Это план для начала дипломатии… Наши советники встретятся в ближайшие дни, мы договорились на пятницу или субботу. Они обсудят детали этого плана", - сказал он.

    Украина Евросоюз прекращение огня Владимир Зеленский
    Ukrayna və Aİ atəşkəs planının təfərrüatlarını müzakirə edəcək

