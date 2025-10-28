Украина и ЕС в конце недели обсудят детали плана по прекращению огня
Другие страны
- 28 октября, 2025
- 19:47
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские и европейские официальные лица встретятся в конце недели для обсуждения деталей плана по прекращению огня.
Как передает Report со ссылкой на Al Arabia, об этом он заявил журналистам.
"Это не план завершения (российско-украинской - ред.) войны. Прежде всего нужен режим прекращения огня. Это план для начала дипломатии… Наши советники встретятся в ближайшие дни, мы договорились на пятницу или субботу. Они обсудят детали этого плана", - сказал он.
Последние новости
20:01
Фото
Сотрудник ANAMA и его собака-сапер удостоены международной награды в СШАЭто интересно
20:00
В Рио при операции против преступной группировки погибли 20 человекДругие страны
19:47
Украина и ЕС в конце недели обсудят детали плана по прекращению огняДругие страны
19:45
Нидерланды выделят 25 млн евро на поддержку энергетики УкраиныДругие страны
19:38
Фото
Представлен проект Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития в АзербайджанеСоциальная защита
19:29
Президент Азербайджана: Зангилан станет одним из важнейших транспортных центровИнфраструктура
19:21
Ильхам Алиев: Сегодня очередной этап "Великого возвращения"Внутренняя политика
19:18
Узбекистан и Сербия подписали документы по укреплению двустороннего сотрудничестваВ регионе
19:15