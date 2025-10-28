Ukrayna və Aİ atəşkəs planının təfərrüatlarını müzakirə edəcək
Digər ölkələr
- 28 oktyabr, 2025
- 20:01
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bu həftənin sonunda Ukrayna və Avropa rəsmilərinin atəşkəs planının təfərrüatlarını müzakirə etmək üçün görüşəcəklərini açıqlayıb.
"Report" "Əl-Ərəbiyyə" kanalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
"Bu, müharibəyə (Rusiya-Ukrayna – red.) son qoymaq planı deyil. Əvvəlcə atəşkəs lazımdır. Bu, diplomatiyaya başlamaq planıdır... Məsləhətçilərimiz yaxın günlərdə görüşəcəklər; cümə və ya şənbə günü ilə bağlı razılığa gəldik. Onlar bu planın təfərrüatlarını müzakirə edəcəklər", - V.Zelenski deyib.
