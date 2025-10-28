İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Ukrayna və Aİ atəşkəs planının təfərrüatlarını müzakirə edəcək

    • 28 oktyabr, 2025
    • 20:01
    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bu həftənin sonunda Ukrayna və Avropa rəsmilərinin atəşkəs planının təfərrüatlarını müzakirə etmək üçün görüşəcəklərini açıqlayıb.

    "Report" "Əl-Ərəbiyyə" kanalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    "Bu, müharibəyə (Rusiya-Ukrayna – red.) son qoymaq planı deyil. Əvvəlcə atəşkəs lazımdır. Bu, diplomatiyaya başlamaq planıdır... Məsləhətçilərimiz yaxın günlərdə görüşəcəklər; cümə və ya şənbə günü ilə bağlı razılığa gəldik. Onlar bu planın təfərrüatlarını müzakirə edəcəklər", - V.Zelenski deyib.

    Украина и ЕС в конце недели обсудят детали плана по прекращению огня

