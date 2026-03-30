Украина и Болгария планируют тестовый запуск поезда через Румынию

Украина и Болгария планируют летом текущего года в тестовом режиме запустить пассажирский поезд через Румынию.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе Министерства развития общин и территорий Украины.

"Запуск железнодорожного сообщения между Украиной и Болгарией – не только об удобстве для людей, но и об усилении нашей интеграции с европейским транспортным пространством", – приводятся в релизе слова главы ведомства Алексея Кулебы.

Вопросы запуска маршрута, сотрудничество в сфере безопасности судоходства в Черном море, а также развитие транспортных маршрутов, дунайского кластера и автомобильной инфраструктуры обсуждались в ходе встречи Кулебы с министром транспорта и связи Болгарии Корманом Исмаиловым.

По словам украинского министра, есть спрос на железнодорожное сообщение с Болгарией, поэтому все три стороны работают над запуском данного маршрута. Он отметил, что Украина и Болгария будут сотрудничать в сфере автомобильных перевозок и будут прорабатывать проведение заседания смешанной комиссии.

"Рассчитываем на согласование межправительственного соглашения по морскому поиску и спасению уже в этом году", - подчеркнул Кулеба.