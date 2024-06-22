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Украина через третьи страны получила боеприпасы из Сербии на 800 млн евро

Украина через третьи страны получила боеприпасы из Сербии на 800 млн евро Украинские войска через третьи страны уже могли получить сербских боеприпасов на сумму примерно 800 миллионов евро.
Другие страны
22 июня 2024 г. 21:07
Украина через третьи страны получила боеприпасы из Сербии на 800 млн евро

Украинские войска через третьи страны уже могли получить сербских боеприпасов на сумму примерно 800 миллионов евро.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times.

С такой оценкой, как утверждает издание, согласен и сам сербский президент Александер Вучич, хотя и уверяет, что Сербия не является стороной в войне РФ против Украины.

"Это часть нашего экономического возрождения и она важна для нас. Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать ни в Украину, ни в Россию, но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими странами. Что они с этим потом делают - это их дело", - сказал он.

Сербский президент уточнил, что для него важен легальный экспорт боеприпасов за границу, а то, что они могут попадать в Украину, не его дело.

Во время холодной войны Сербия, которая тогда была частью Югославии, имела процветающую оружейную промышленность и была производителем боеприпасов советских стандартов. Именно таких, которые все еще используются украинской армией. Сегодня же, по словам Вучича, Сербия имеет прекрасную возможность, поскольку ее боеприпасы дешевле западных, а масштабы сербского экспорта могут расти.

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