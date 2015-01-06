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    ​На встрече по Украине в Берлине согласовали ряд спорных моментов

    Были достигнуты принципиальные договоренности

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ На встрече по Украине в Берлине 5 января был согласован ряд спорных моментов.

    Как передает Report, об заявил в эфире телеканала "112 Украина" представитель страны на переговорах Алексей Макеев.

    "Были достигнуты принципиальные договоренности о том, каким может быть текст итогового документа, и существует достаточно много моментов, спорных, которые были приемлемы всем сторонам", — сказал Макеев.

    Он подчеркнул, что встреча все же была больше технической, и ее целью была сверка позиций сторон.

    Ранее стало известно, что в Берлине завершилась встреча в "нормандском" формате на уровне политдиректоров.

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