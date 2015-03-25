​Руководителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины арестовали во время заседания

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Правительство Украины уволило в среду руководство Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы увольняем руководителя службы Сергея Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого", - сказал премьер-министр Арсений Яценюк.

Он сообщил также, что кабинет министров отстраняет от выполнения обязанностей руководство управлений Госслужбы ЧС во всех областях страны. "Отстраняем всю вертикаль ГОсЧС", - заявил премьер.

На заседании правительства Бочковскому и Стоецкому зачитали обвинение, надели на них наручники и вывели из зала. Как заявил следователь, они задержаны по ст.208.

После этого по просьбе премьера следователь, который ведет дело, пояснил, что уголовное производство было открыто по обращению депутатов парламента Украины. "Бочковский и Стоецкий организовали коррупционную схему тендерной закупки горюче-смазочных материалов у компаний "ЛУКОЙЛ", "Альянс" и других по завышенным ценам", - сказал он.

Временно исполняющим обязанности руководителя ГосЧС назначен советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.