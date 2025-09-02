    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Другие страны
    • 02 сентября, 2025
    • 18:43
    УКГВ ООН: Землетрясение в Афганистане затронуло сотни тысяч людей

    Сотни тысяч жителей Афганистана могли пострадать от землетрясения на востоке страны.

    Как передает Report, об этом сообщил представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Индрика Ратватте.

    "Учитывая географическую удаленность [затронутых стихией] провинций и высокую плотность населения, последствия землетрясения могут затронуть сотни тысяч людей", - сказал он на брифинге.

    По его словам, у ООН из-за сокращения финансирования не хватает ресурсов для оказания гуманитарной помощи жителям, пострадавшим от стихийного бедствия.

    По данным ВОЗ, порядка 12 тыс. жителей Афганистана оказались непосредственно затронуты последствиями землетрясения в горах Гиндукуш. 

    "Около 12 тыс. человек непосредственно затронуты [бедствием], в том числе в районах Чавкай и Нургал, Чапа Дара, Дара-е-Печ и Ватапур в провинции Кунар, а также в городе Джалалабад, районах Бехсуд и Куз Кунар в провинции Нангархар, районах Алингар, Мехтарлам и Каргайи в провинции Лагман", - указывается в тексте.

    По данным организации, в качестве экстренной помощи в зону бедствия были направлены более 23 тонн лекарств и медицинских товаров, на место выехали три мобильные медицинские бригады ВОЗ.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    BMT: Əfqanıstandakı zəlzələ yüz minlərlə insana təsir edib

