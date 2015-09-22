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    Указ Порошенко о санкциях вступил в силу

    В санкционный список вошли 388 физических и 90 юридических лиц России и граждане других стран

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Указ президента Украины Петра Порошенко о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях вступил в силу c сегодняшнего дня, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    В правительственной газете "Урядовый курьер" опубликованы указы ''О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" и о внесении изменений к его дополнению.

    Согласно указу, санкции применяются к ряду физических и юридических лиц сроком на один год.

    Изначально в санкционный список вошли 388 физических и 90 юридических лиц России.

    Под санкции подпали также граждане других стран.

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