Уиткофф: США стремятся к завершению российско-украинского конфликта до конца года

США надеются добиться урегулирования конфликтов между РФ и Украиной, а также между Израилем и Ираном и в секторе Газа до конца этого года.

США надеются добиться урегулирования конфликтов между РФ и Украиной, а также между Израилем и Ираном и в секторе Газа до конца этого года.

Как передает Report, об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф на заседании американской администрации в Белом доме по главе с президентом США Дональдом Трампом.

"Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС - мы проводим встречи всю эту неделю по всем этим трем конфликтам. Мы надеемся урегулировать их до конца текущего года", - заявил он.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс уже заявлял, что надеется на разрешение российско-украинского конфликта в течение шести месяцев.