Уиткофф: США рассчитывают обсудить вопрос территорий на встрече с Зеленским

Вашингтон намерен обсудить вопрос обмена территориями между РФ и Украиной на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Вашингтон намерен обсудить вопрос обмена территориями между РФ и Украиной на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник.

Как передает Report, об этом заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в эфире телекомпании CNN.

"Основной вопрос для урегулирования российско-украинского конфликта — это вопрос обмена территориями. Мы намерены обсудить это в понедельник. Надеюсь, мы добьемся некоторой ясности по этому вопросу, и, надеюсь, это все завершится мирной сделкой очень скоро", — сказал он.

Уиткофф также выразил надежду на то, что США удастся организовать трехстороннюю встречу России, США и Украины для урегулирования конфликта. "Я думаю, мы проведем трехстороннюю встречу. Надеюсь, в понедельник у нас состоится продуктивная встреча с Владимиром Зеленским, на которой мы придем к согласию. После мы сможем вернуться к контактам с Россией, продвинуться вперед в вопросе мирной сделки и заключить ее", — отметил спецпосланник.

При этом он не ответил прямо на вопрос, дал ли уже президент России Владимир Путин согласие на такую встречу.

Напомним, что 15 августа президент США Дональд Трамп встретился с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Путин выдвинул требование о передаче Киевом контроля над Донбассом Москве и заключении мирного соглашения без предварительного прекращения огня. Зеленский отказался обсуждать вопрос передачи какой-либо части территорий Украины.